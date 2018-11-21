Владельцы "евроблях" продолжают митинг, в 16 областях частично перекрыты дороги

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией массово перекрывают дороги

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 16 областях Украины по состоянию на 21 ноября 12:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

Таким образом, движение частично перекрыто в:

Волынская область

а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района);

Житомирская область

с 10:30 на а / д М-06 Киев - Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) и М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грозное), путем движения по пешеходным переходам;

Киевская область

с 10:30 на а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 76; с 11-00 ч. на М-05 Киев - Одесса, км 79 с периодическим пропуском транспорта;

Кировоградская область

с 11:00 на а / д Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 76 (с. Степное);

Львовская область

а / д М-06 Киев - Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского района) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района);

Одесская область

а / д М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500;

Полтавская область

с 11:00 на М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, путем движения по пешеходному переходу;

Ровенская область

с 10:50 ч. а / д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"); с 11:00 на М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307;

Сумская область

с 11:00 на а / д Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 221;

Тернопольская область

а / д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154;

Харьковская область

а / д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 472 (с. Песочин);

Херсонская область

с 11:15 ч. на а / д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, и Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 57;

Хмельницкая область

с 11:00 ч. на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подольского района);

Черновицкая область

с 10:30 на а / д Н-03 Житомир - Черновцы, км 303 + 450 (с. Атаки Хотинского района);

Черниговская область

автодорога М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, км 223 (на КПП "Новые Яриловичи");

Черкасская область

с 19 ноября продолжается акция протеста жителей г. Смела на км 197 и км 207 а / д Н-01 Киев - Знаменка (выезд из Смела в направлении Знаменки).

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли владельцы "евроблях".

Кроме того, по данным полиции, участие в блокировании дорог принимают больше 1 тыс. человек, больше всего - в Днепропетровской области. На данный момент частично ограниченным остается движение в 7 областях: Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской и Черниговской.

Отметим, 8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.