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Кабмин одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем

Новости » Экономика    21.11.2018 - 12:16
Кабмин одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем
Иллюстративное фото (facebook.com/UkraineMFA)

Израиль отменит пошлины на ряд сельскохозяйственных и промышленных товаров

Кабинет министр Украины одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговле (ЗСТ) с Израилем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что соглашение о ЗСТ  будет способствовать активизации торговли между Украиной и Израилем, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения доступа товаров на рынки Украины и Израиля.

С момента вступления соглашения в силу Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% сельскохозяйственных товаров (рыба, масла растительные, овощи консервированные) и около 80% промышленных товаров (лекарства, удобрения, стройматериалы и т.д.). Кроме того, предусмотрены переходные периоды до полной отмены пошлин, частичная либерализация пошлин и определены исключения из этого режима торговли.

Соглашение предусматривает либерализацию доступа на рынок Украины тех товаров, в которых была заинтересованность израильской стороны. В связи с этим Украина сохранит пошлины на мясо и субпродукты птицы, мороженую свинину, отдельные виды рыбы, молочные продукты, зерновые и т. д.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о свободной торговле в августе 2018 года.

Отметим, еще в марте президент Петр Порошенко анонсировал визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев для подписания соглашения о ЗСТ.

 

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