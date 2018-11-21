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УЗ возобновляет продажу билетов на даты после 9 декабря

Новости » Общество    21.11.2018 - 13:58
УЗ возобновляет продажу билетов на даты после 9 декабря
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

УЗ вносит корректировки в график движения поездов в декабре

"Укрзализныця" 26 ноября возобновит продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря 2018 года. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что в настоящее время происходит окончательная корректировка графика движения поездов.

"С 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 года. Также завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников", - сообщили в пресс-службе.

Билеты появятся в продаже на портале бронирования билетов Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах в ближайшее время.

Напомним, "Укрзализныця" 14 ноября запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт по европути.

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