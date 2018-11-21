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Рада разблокировала подписание законов о растаможке "евроблях"

Новости » Политика    21.11.2018 - 13:07
Рада разблокировала подписание законов о растаможке "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы не поддержали постановления об отмене принятия законов

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, нардепи разблокировали подписание этих проектов главой парламента Андреем Парубием, а затем и президентом Петром Порошенко.

Напомним, 20 ноября в столице владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") заблокировали движение общественного транспорта. В связи с этим в Киеве было введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсировал вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсировали автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Как писало РБК-Украина ранее, в Ровно владельцы "евроблях" блокировали таможню, в ходе акции произошла потасовка с полицией. Так, около 60 человек протестовали против увеличения таможенных платежей.

Подчеркнем, в начале ноября парламент одобрил новую модель налогообложения легковых авто и установил новые штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная Радаевробляхи
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