Авиакомпания Wizz Air возобновляет свою работу в Украине

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Eugeni Reguill)

Гендирекор авиакомпании встретился с президентом Порошенко, где они обгворорили восстановление "Визз Эйр Украина"

Лоу-кост Wizz Air собирается возобновить работу украинской авиакомпании "Визз Эйр Украина". Об этом шла речь во время встречи руководства авиакомпании с презизентом Украины Петром Порошенко, сообщили РБК-Украина в пресс-службе Wizz Air.

В частности, в среду, 21 ноября, генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади встретился с Порошенко.

"Участники встречи обсудили законодательные, регуляторные и экономические условия, необходимые для достижения финальных договоренностей в рамках долгосрочного бизнес предложения. Возобновление деятельности "Визз Эйр Украина" способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли", - сообщили в пресс-службе.

Для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 компания инвестирует 2,5 млрд долларов. Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины.

"В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год до 2025 года", - отметили в авиакомпании.

Порошенко в свою очередь прокомментировал, что рад решению компании Wizzair вернуться в Украину.

"Это решение характеризует изменения, которые произошли за последние 4 года в Украине, в частности в развитии возможностей для бизнеса, улучшении инвестиционного климата", - написал президент в Twitter.

Напомним авиакомпания Wizz Air с 20 апреля 2015 закрыла свою дочернюю компанию в Украине "Визз Эйр Украина", выполнявшую 16 рейсов. Тогда в компании причиной такого шага назвали нестабильность на территории восточной Украины, девальвацию, нестабильность гривны и влияние контроля обмена валюты.

Отметим, что в 2018 году Wizz Air начала возобновлять полеты из Украины. В частности, авиакомпания запустит рейс Харьков-Вена с 25 ноября, что является позитивным сигналом. Также лоу-кост заявил о запуске нового рейса из Киева в Вену (Австрия), который стартовал с 28 ноября.