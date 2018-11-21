Владельцы "евроблях" приостановили протесты

Фото: митинг в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Активисты приостановили блокирования дорог в Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые с 20 ноября начали блокирование дорог по Украине, а также начали акцию протеста под Верховной радой, заявили, что прекращают свою акцию. Об этом под Радой заявил лидер протеста Олег Ярошевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Активисты заявили, что больше не будут блокировать украински дороги, поскольку это уже нецелесообразно. Они будут ждать, что законопроекты, в поддержку которых они объявили акцию, подпишет председатель Верховной рады и президент.

"Сейчас мы вынуждены приостановить нашу акцию. Сегодня уже здесь нет смысла стоять. Нет смысла стоять на дорогах в областях. Сегодня ни одна трасса не перекрывалась, было ограничено движение", - сказал председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

Также он добавил, что такое решение было принято, чтобы не допустить столкновений владельцев "евроблях" с полицией.

"Сообщение от Арсена Авакова - это отношение руководителя полиции к людям. Я не хочу, чтобы у нас сложись недоразумения и стычки с полицией. Никаких столкновений мы точно не допустим. Мы должны переформатироваться и принять новый план действий", - сказал Ярошевич.

Офіційне звернення щодо подальших дій АЄС та інших Опубліковано Авто Евро Сила Середа, 21 листопад 2018 р.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время принято решение разблокировать все трассы, которые перекрыли владельцы "евроблях". В случае нарушений законодательства полиция будет вынуждена применить меры полицейского принуждения.

Ранее РБК-Украина сообщало, на границе с Беларусью полиция разблокировала проезд через пункт пропуска "Новые Яриловичи".