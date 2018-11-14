Итоги дня: 14 ноября

Вселенский патриарх выступил с обращением к украинцам

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине. Он пообещал помочь врешении церковных проблем посредством предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт украинской православной церкви в США.

Как заявил Варфоломей, Вселенский престол решил предоставить автокефалию "многострадальной православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире". Патриарх отмечает, что недопустимо равнодушие Вселенского престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, "мучающих их в течение веков"

Синоптики объявили о приходе в Киев климатической зимы

Фото: первый снег в Киеве (РБК-Украина)

По данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Зима началась в Киеве на две недели раньше срока.

Сегодня киевляне и гости столицы радуются первому снегу в 2018 году. В то же время, из-за снегопада в столице зафиксированы уже сотни ДТП. Также сохраняются масштабные пробки, вызванные снегопадом.

В Киеве объявили тендер строительства метро на Троещину

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство новой линии метро на жилой массив Троещина. Речь идет о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Линия метро должна состоять из 14 станций. Строительство будет проводиться в две очереди, каждая из которых продлится 3-4 года. По предварительной оценке КГГА, стоимость строительства - 31,55 млрд гривен.

"Киевводоканал" пришлет за октябрь платежки с новыми тарифами за холодную воду

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Киевводоканал" дал разъяснение относительно отражения в платежках за октябрь новых тарифов за холодную воду и водоотведение. С 14 октября НКРЭКУ повысила для "Киевводоканала" тарифы. Чтобы избежать путаницы во время расчетов по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, действовавшего до 13.10.18 и тарифа, который начался с 14.10.18.

Украинка с дочкой чудом спасались от пожара в Калифорнии (видео)

В эпицентре масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию в США и забрали жизни минимум 44 человек, оказались и украинцы. Каролина Проценко опубликовала на своей Facebook-странице эмоциональное видео, которое набрало уже 2,5 миллиона просмотров.

Как следует из ролика, женщина с детьми в машине пытается выбраться из огненной ловушки. Каролина призналась, что впервые в жизни почувствовала смертельную опасность.