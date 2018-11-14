Синоптики объявили о приходе в Киев климатической зимы

Фото: Первый снег в Киеве фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)

Климатическая зима пришла в Киев на две недели раньше срока

По данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обсерваторию.

Как отметили климатологи, среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,0 градуса и по прогнозам Укргидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней, когда она началась 18 декабря, напомнили в обсерватории.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 января в 2015 году.

Как сообщало РБК-Украина, 8 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5 градусов. А это значит, что закончился безморозный период, который длился с 31 марта - всего 222 дня.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом длилось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.

Отметим, что нынешнее "бабье лето" в Киеве продолжалось с 7 октября по 20 октября и запомнится почти летней погодой.