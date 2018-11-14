"Киевводоканал" пришлет за октябрь платежки с новыми тарифами за холодную воду

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тарифы на холодную воду подняли только с 14 октября, в платежках будут средние цены за месяц

"Киевводоканал" дал разъяснение относительно отражения в платежках за октябрь новых тарифов за холодную воду и водоотведение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу предприятия.

Как отметили в водоканале, с 14 октября НКРЭКУ повысила для "Киевводоканала" тарифы: на централизованное снабжение холодной воды до 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; за централизованный водоотвод - до 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

Итак, во время начислений за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа: 01.10.18 - 13.10.18: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованный водоотвод - 7,936 грн/1 куб. м; 14.10.18 - 31.10.18: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м, централизованный водоотвод - 9,504/1 куб. м.

Чтобы избежать путаницы во время расчетов по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, действовавшего до 13.10.18 и тарифа, который начался с 14.10.18.

Итак, цена составляет:

- централизованное снабжение и отведение холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м.

- централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн/1 куб. м.

- централизованное отвода горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м.

Ранее в "Киевводоканале" предупредили жителей столицы, что они не увидят начисления субсидий за холодную и горячую воду в платежках, которые получат в ноябре.