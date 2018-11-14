В Киеве выпал первый снег: самые яркие фото из Instagram

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Киевляне и гости столицы радуются первому снегу в 2018 году

14 ноября в Киеве выпал первый снег. Это стало причиной многочисленных пробок и ДТП в городе. Но а те, кто сегодня оставил свое транспортное средство дома или пока не обзавелся собственным авто, радуются "білим мухам".

Потрясающие фото и видео киевляне и гости города публикуют в своих социальных сетях, в частности - в Instagram. Снимки заснеженной столицы, конечно же, собирают кучу лайков и комментариев, в которых юзеры восхищаются красотой Киева.

"Зима совсем близко", - комментируют киевский снег пользователи.

Мы решили специально для вас собрать самые яркие фотографии первого снега в Киеве.

Первый снег в Киеве (фото: instagram.com)

14 ноября Киев засыпало снегом (видео: instagram.com/ksyperehrest)

Первый снег в Киеве в ноябре (фото: instagram.com)

Ну, а если кому-то снег не по душе, то прислушайтесь к Роману Тугашеву.

"Ничего, еще четыре месяца - и снова тепло", - успокоил "снегоненавистников" киевлянин.

Снег и Роман (фото: instagram.com/romantugashev)

Хотим напомнить, что в Киеве14 ноября из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания. Поэтому возьмите на заметку.

Видео: РБК-Украина