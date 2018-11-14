В Киеве объявили тендер строительства метро на Троещину

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В тендерной документации указано предварительную стоимость строительства - 31,55 млрд гривен

Киевский метрополитен объявил тендер на строительство новой линии метро на жилой массив Троещина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее объявление КП "Киевский метрополитен" в системе публичных закупок Prozorro.

В документации указано, что речь идет о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагается также обустройство двух электродепо.

В настоящее время объявлены открытые торги на лучший проект - его стоимость ожидается в размере 148,5 млн гривен. Срок завершения проектных работ - 2018-2019 год. Начало аукциона предварительно планируется провести на 30 ноября 2018.

Добавим, что линия метро должна состоять из 14 станций. Строительство будет проводиться в две очереди, каждая из которых продлится 3-4 года. По предварительной оценке КГГА, стоимость строительства - 31,55 млрд гривен.

Напомним, в октябре Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина. В пояснительной записке к документу отмечается, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города, Разделение и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Отметим, 8 ноября 2018 в Киеве завершился аукцион на лучшие предложения относительно строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Самую низкую цену за выполнение строительства предложило ПАО "Киевметрострой" - 5 млрд 981 млн 268 тыс 736 гривен.