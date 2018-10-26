ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев УПЦ МП

Новости » Общество    26.10.2018 - 11:44
Фото: Филарет (РБК-Украина)
Фото: Филарет (РБК-Украина)

По словам Филарета, Объединительный собор должен состояться в ближайшее время

Участие в Архиерейском объединительном соборе должны принять минимум 10 архиереев УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следующий шаг к автокефалии - это созыв архиерейского собора, который будет состоять из трех церквей: КП. Это 40 с лишним епископов. 12 епископов от автокефальной церкви. От МП патриархата, говорят, минимум 10 епископов. Из этих епископов, больше 60-ти, будет созван объединительный собор. На этом соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну УПЦ", - сообщил Филарет.

По его словам, Объединительный собор должен состояться в ближайшее время.

"В Украине будет одна украинская церковь. Созыв собора зависит от Вселенского патриарха. Мы надеемся, что он будет созван в ближайшее время. Но назвать дату не можем", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года.

Кроме того, Филарет заявлял, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединение к единой украинской автокефальной православной церкви.

Филарет назвал имена архиереев МП, которые просили Томос для Украины Константинополь не отступит в вопросе автокефалии УПЦ, - Варфоломей
Новости Украины УПЦ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь