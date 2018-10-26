В Объединительном соборе примут участие минимум 10 архиереев УПЦ МП

Фото: Филарет (РБК-Украина)

По словам Филарета, Объединительный собор должен состояться в ближайшее время

Участие в Архиерейском объединительном соборе должны принять минимум 10 архиереев УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следующий шаг к автокефалии - это созыв архиерейского собора, который будет состоять из трех церквей: КП. Это 40 с лишним епископов. 12 епископов от автокефальной церкви. От МП патриархата, говорят, минимум 10 епископов. Из этих епископов, больше 60-ти, будет созван объединительный собор. На этом соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну УПЦ", - сообщил Филарет.

По его словам, Объединительный собор должен состояться в ближайшее время.

"В Украине будет одна украинская церковь. Созыв собора зависит от Вселенского патриарха. Мы надеемся, что он будет созван в ближайшее время. Но назвать дату не можем", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Филарет выразил надежду, что Украина получит Томос до конца года.

Кроме того, Филарет заявлял, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры должны добровольно принять решение о присоединение к единой украинской автокефальной православной церкви.