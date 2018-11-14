Вселенский патриарх выступил с обращением к украинцам

Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (patriarchate.org)

Священный синод решил предоставить автокефалию "многострадальной православной церкви в Украине"

Вселенский патриарх Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт украинской православной церкви в США.

Как заявил Варфоломей, Вселенский престол решил предоставить автокефалию "многострадальной православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире". Патриарх отмечает, что недопустимо равнодушие Вселенского престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, "мучающих их в течение веков"

"Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода" - заявил он.

"Мы вмешиваемся, потому что это наша обязанность - исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев - ради истины и традиций церкви, защиты канонического порядка и идентичности православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти", - подчеркивается в обращении.

Напомним, собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви.

Ранее архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) заявил, что единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.