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Число погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 44

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 11:23
Число погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 44
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

По последним данным, от огня пострадали почти 6,5 тысячи строений

В Калифорнии в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Предполагается, что количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести. По последним данным, от огня пострадали почти 6,5 тысячи строений.

В то же время еще два пожара возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров. В результате пожаров на юге уничтожены 179 домов.

 

Напомним, в понедельник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек, больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней.

Кроме того, в Калифорнии из-за лесного пожара проводилась эвакуация жителей. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя начало быстро распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

 

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