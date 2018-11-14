В Киеве сохраняются масштабные пробки, вызванные снегопадом

Фото: снег в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)

В Киеве сегодня выпал первый снег

В Киеве сегодня днем, 14 ноября 2018 года, сохраняются масштабные пробки, вызванные снегопадом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы из-за снегопада многочисленные пробки образовались на центральных улицах столицы. В частности, пробки наблюдаются на ул. Жилянской, ул. Саксаганского, в районе Бессарабского рынка, на ул. Михайловской, Владимирском спуске, Парковой дороге.

Кроме того, в пробках стоит Набережное шоссе, Подол, проспект Валерия Лобановского, Большая Окружная дорога, ул. Николая Василенко, ул. Гарматная, ул. Вадима Гетьмана, проспект Победы, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотский проспект, проспект Степана Бандеры.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Николая Бажана - от станции метро "Позняки" по направлению к Южному мосту, на Днепровской набережной, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, на Русановке, проспекте Соборности, Броварском проспекте, на выезде на мост Метро.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 13:00 14 ноября в Киеве зафиксировано почти 300 ДТП.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.