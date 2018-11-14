Підсумки дня: 14 листопада

Вселенський патріарх виступив зі зверненням до українців

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Вселенський патріарх Варфоломій виступив із зверненням до українського народу напередодні 85-ї річниці Голодомору в Україні. Він пообіцяв допомогти у вирішенні церковних проблем за допомогою надання автокефалії українській церкві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт української православної церкви в США.

Як заявив Варфоломій, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти православ'я в єдності і внутрішньому світі". Патріарх зазначає, що неприпустима байдужість Вселенського престолу, коли український народ страждає і шукає вирішення церковних проблем, які "мучать їх протягом століть".

Синоптики оголосили про прихід до Києва кліматичної зими

Фото: перший сніг в Києві (РБК-Україна)

За даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада до Києва завітала метеорологічна зима. Зима розпочалася в Києві на два тижні раніше терміну.

Сьогодні кияни та гості столиці радіють першому снігу в 2018 році. В той же час через снігопад у столиці зафіксовано вже сотні ДТП. Окрім того, в Києві зберігаються масштабні затори, викликані снігопадом.

У Києві оголосили тендер будівництва метро на Троєщину

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво нової лінії метро на житловий масив Троєщина. Йдеться про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Додамо, що лінія метро має складатися з 14 станцій. Будівництво проводитиметься у дві черги, кожна з яких триватиме 3-4 роки. За попередньою оцінкою КМДА, вартість будівництва - 31,55 млрд гривень.

"Київводоканал" надішле за жовтень платіжки з новими тарифами за холодну воду

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Київводоканал" дав роз'яснення щодо відображення у платіжках за жовтень нових тарифів за холодну воду і водовідведення. З 14 жовтня НКРЕКП підвищила тарифи для "Київводоканалу". Аби уникнути плутанини під час розрахунків за 2-ма тарифами, у платіжці буде вказана розрахункова вартість послуг за жовтень 2018 року - тобто середнє арифметичне тарифу, що діяв до 13.10.18 та тарифу, який почався з 14.10.18.

Українка з донькою дивом врятувалися від пожежі в Каліфорнії (відео)

В епіцентрі масштабних пожеж, які охопили Каліфорнію у США та забрали життя щонайменше 44 людей, опинилися й українці. Кароліна Проценко опублікувала на своїй Facebook-сторінці емоційне відео, яке набрало вже 2,5 мільйона переглядів.

Як видно з ролика, жінка з дітьми в машині намагається вибратися з вогняної пастки. Кароліна зізналася, що вперше в житті відчула смертельну небезпеку.