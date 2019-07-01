01.07.2019 - 19:01
Итоги дня: 1 июля
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что, несмотря на первоначальный негативный ответ,
украинские власти могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо
о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина Во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе села Водяное,
боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил Новый секретарь СНБО Александр Данилюк
выступил против визового режима с Россией
Комитет по иностранным делам Верховной рады
поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии
В интервью РБК-Украина Андрей Богдан рассказал о подборе новых губернаторов и кандидатов в депутаты от "Слуги народа", своих связях с бывшими клиентами и оффшорными компаниями, отношениях с Андреем Портновым и переговорах с Россией На досрочных парламентских выборах в Верховную раду
5%-ный барьер могут преодолеть до семи партий
Пенсии для лиц с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин)
повышаются с 1 июля 2019 года Погода в Украине завтра, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы.
Объявлено штормовое предупреждение Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США) переписала мировую историю по прыжкам в высоту,
став самой молодой атлеткой, которая преодолела планку высотой два метра
Средняя месячная температура июля в Украине составит 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов
выше средних многолетних значений
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