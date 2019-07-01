Зеленский требует привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Скандал с нотой об украинских моряках продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, такое решение президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировало его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос о дисциплинарном производстве в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Богдан заявил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать президенту о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации о 24 моряках.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июля заявил, что уходит в отпуск. Климкин сообщил, что своим предложением об украинских морякаха Россия пыталась создать ловушку для Украины и фундаментально ослабить позицию по оккупированном Крыму. Однако, по его мнению, любые внутренние дискуссии должны усиливать Украину и ослаблять Россию.