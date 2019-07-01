В МИД РФ заявили, что Украина может изменить ответ на ноту о моряках

Фото: Григорий Карасин (flickr.com mfarussia)

РФ просит от Украины гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан исключил возвращение пленных любой ценой.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины Павла Климкина.

Такое решение глава государства принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Подчеркнем, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.