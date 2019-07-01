ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД РФ заявили, что Украина может изменить ответ на ноту о моряках

Новости » Политика    01.07.2019 - 16:17
В МИД РФ заявили, что Украина может изменить ответ на ноту о моряках
Фото: Григорий Карасин (flickr.com mfarussia)

РФ просит от Украины гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, 26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения от российского министерства - предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан исключил возвращение пленных любой ценой.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский повторно попросит Верховную раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности главы МИД Украины Павла Климкина.

Такое решение глава государства принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

Подчеркнем, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к России об украинских пленных моряках.

ФСБ России предъявила обвинение украинским морякам в окончательной редакции В России завершают следствие в отношении военнопленных украинских моряков
Новости Украины МИД РФморяки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь