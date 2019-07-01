01.07.2019 - 19:01
Підсумки дня: 1 липня
Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що, незважаючи на початкову негативну відповідь,
українська влада може змінити рішення щодо "врегулювання ситуації" із захопленими Росією моряками Президент України Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна Під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі села Водяне,
бойовики обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил Новий секретар РНБО Олександр Данилюк
виступив проти візового режиму з Росією
Комітет у закордонних справах Верховної ради
підтримав рішення про призупинення роботи української делегації у ПАРЄ до рішення Венеційської комісії
В інтерв'ю РБК-Україна Андрій Богдан розповів про підбір нових губернаторів і кандидатів у депутати від "Слуги народу", свої зв'язки з колишніми клієнтами і офшорними компаніями, стосунки з Андрієм Портновим і переговори з Росією На дострокових парламентських виборах у Верховну раду
5%-ний бар'єр можуть подолати до семи партій
Пенсії для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок)
підвищуються з 1 липня 2019 року Погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.
Оголошено штормове попередження Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Юджині (США) переписала світову історію зі стрибків у висоту,
ставши наймолодшою атлеткою, яка подолала планку висотою два метри
Середня місячна температура липня в Україні становитиме 20-24,5 градусів тепла, що на 1,1-2,5 градусів
вище середніх багаторічних значень
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