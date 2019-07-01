ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    01.07.2019 - 15:23
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

2 июня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Гидрометцентр, во вторник, 2 июля, ночью в западных и северных областях, а днем ​​почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с. 

В западных областях местами ожидаются значительные дожди и град.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине ослабит температуру на ближайшей неделе, жители страны это почувствуют уже завтра, 2 июля. Синоптики предупреждают, что июльского тепла не будет. Уже завтра с севера в Украину приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы в северных областях.

Кроме того, что  по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла. Это, по данным синоптиков, на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Июнь в Киеве был самым жарким в истории Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Новости Украины Штормовое предупреждениеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь