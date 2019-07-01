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Комитет рекомендовал Раде приостановить работу делегации в ПАСЕ

Новости » Политика    01.07.2019 - 11:26
Комитет рекомендовал Раде приостановить работу делегации в ПАСЕ
Фото: Анна Гопко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение было принято в ходе заседания комитета

Комитет по иностранным делам Верховной рады поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии. Об этом во время заседания комитета заявила глава Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

Решение было принято единогласно.

"Первое: о приостановлении участия постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ в работе Ассамблеи до выполнения Россией ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам с предложением - до решения Венецианской комиссии. То есть, до решения Венецианской комиссии с рекомендациями следующем созыву парламента настаивать на выполнении ключевых положений семи резолюций ПАСЕ, касающихся непосредственно вооруженной агрессии РФ против Украины. Единогласно, решение есть", - заявила глава комитета.

Кроме того, комитет проголосовал за рекомендацию об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Напомним, ранее посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол Семь стран готовят резолюцию по решению ПАСЕ
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