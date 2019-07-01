ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укргидрометцентр дал прогноз на июль

Новости » Общество    01.07.2019 - 10:26
Укргидрометцентр дал прогноз на июль
Фото: лето в Киеве (РБК-Украина)

Июль - самый теплый месяц года в Украине

Средняя месячная температура июля в Украине составит 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

В июле средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов, на юге до 24 градусов, в горных районах 11-16 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39,7 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градусов, в горных районах 24-30 градусов. Абсолютный минимум температуры 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, на юге страны местами 29-47 мм.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градусов выше предыдущего максимума температуры воздуха.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

В Европе от жары погибли восемь человек Завтра в Украине потеплеет до +29
Новости Украины июльУкргидометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь