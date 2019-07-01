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Пенсионерам с большим стажем с 1 июля повысили выплаты

Новости » Экономика    01.07.2019 - 08:40
Пенсионерам с большим стажем с 1 июля повысили выплаты
Фото: Пенсионеры (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсия будет не меньше 2000 грн

Пенсии для лиц с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) повышаются с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина, принятое 26 июня.

Согласно документу, пенсия для лиц с длительным трудовым стажем будет не менее 2000 грн.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в постановлении.

Реализация этого постановления потребует дополнительных расходов в сумме 643 млн грн в месяц для около 2,5 млн человек.

Напомним, что с 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повысилась пенсия для людей с большим трудовым стажем. В целом минимальная пенсия выросла на 172 грн до 1669 грн для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии была установлена 2,1 млн пенсионерам.

Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем Пенсионерам с большим стажем повысят выплаты с 1 июля
Новости Украины пенсииповышениеКабинет Министров Украины
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