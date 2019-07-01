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Украинка Магучих переписала мировую историю по прыжкам в высоту

Новости » Спорт    01.07.2019 - 09:09
Украинка Магучих переписала мировую историю по прыжкам в высоту
Фото: Ярослава Магучих (noc-ukr.org)

Она стала самой молодой атлеткой, покорившей высоту 2 м

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США) переписала мировую историю по прыжкам в высоту, став самой молодой атлеткой, которая преодолела планку высотой два метра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федерации легкой атлетики Украины.

Отмечается, что 2,00 метра стали также юниорским рекордом Украины.

 

На этапе "Бриллиантовой лиги" Магучих заняла третье место. Американке Астинь Каннингем она уступила лишь по попыткам. Выиграла соревнования россиянка Мария Ласицкене, которая выступает в нейтральном статусе (2,03 м).

Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с результатом 1,95 м.

Напомним, ранее Ярослава Магучих стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" за всю историю их проведения.

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