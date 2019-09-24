Еще одно дело против Парубия и видеообращение к украинцам: главные новости за вчера

Зеленский прибыл в США, Верховный суд отклонил жалобу на назначение Богдана, против Парубия открыли еще одно дело. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 23 сентября - в материале РБК-Украина
- Президент Украины Водолимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
- Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участия в осенней сессии организации. Сообщается, что такое решение стало реакцией Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как сообщается в документе, Парубий опубликовал у себя на странице в Facebook, производство открыто по факту "создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса".
- Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом начать решительную борьбу с коррупцией. Отныне каждый гражданин может сообщить о подозрении относительно незаконной деятельности, позвонив на горячую линию НАБУ по номеру 0800 503 200.
- В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины. У Зеленского считают, что нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума.
- Руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар. Такие результаты были получены в результате опроса "Прогнозы бизнеса на 2020 год" и обнародованы 23 сентября во время мероприятия Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", передает корреспондент РБК-Украина.
- Президент Владимир Зеленский одобрил законопроект об импичменте главы государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента. Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может рассмотреть опубликование стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп пообещал подумать, каким образом разговор может быть обнародован.
- Верховный суд Украины отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента в мае 2019 года. Речь идет об указе от 21 мая 2019, которым президент Владимир Зеленский назначил Богдана главой АПУ. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".
- 21 и 22 сентября в результате ДТП в Одесской и Житомирской областях погибли 18 человек. Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование смертельных ДТП
- Польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро. Как сообщил 23 сентября известный блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook, это произошло на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" в воскресенье. Сейчас все четверо до сих пор находятся в статусе задержанных на польской границе.
- У депутата Киевсовета украли дорогостоящие часы марки "Breguet". Жертвой карманника стал 35-летний Георгий Ясинский, который также является секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Сообщается, что стоимость элитного аксессуара составляет $31500.
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