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Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским

Новости » Политика    23.09.2019 - 00:58
Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США пока не знает, каким образом может быть обнародовано содержание его беседы с президентом Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может рассмотреть опубликование стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил журналистам 22 сентября, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Трамп пообещал подумать, каким образом его разговор с Зеленским может быть обнародован.

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора, - ред.), показать, о чем мы говорили", - сказал он.

Трамп добавил, что будет обсуждать обнародование деталей телефонного разговора з Зеленским.

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", - от метил президент США.

Он также сказал, что знает, что его телефонные звонки прослушивают многие люди, в том числе разведчики, но он позволяет им делать это.

В то же время, как сообщало ранее РБК-Украина, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

Напомним, президент США Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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