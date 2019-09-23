ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Зеленского хотят новый международный договор, гарантирующий суверенитет Украины

Новости » Политика    23.09.2019 - 09:21
У Зеленского хотят новый международный договор, гарантирующий суверенитет Украины
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

У Зеленского считают, что нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума

В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".

Ермак сообщает, что в подписании этого договора могут принять участие СЩА, Британия, Германия, Франция и Китай.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - объяснил Ермак.

Помощник Зеленского считает, что нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации.

"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал он.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский стремится за полгода достичь прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе. Зеленский ожидает результативности от предстоящих переговоров в нормандском формате.

У Зеленского рассказали о подготовке новых списков по обмену пленными "Формула Штайнмайера": что может помешать Зеленскому достичь мира на Донбассе
Новости Украины Владимир Зеленскиймеморандум
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь