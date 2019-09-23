У Зеленского хотят новый международный договор, гарантирующий суверенитет Украины

Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

У Зеленского считают, что нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума

В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать территориальную целостность Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".

Ермак сообщает, что в подписании этого договора могут принять участие СЩА, Британия, Германия, Франция и Китай.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - объяснил Ермак.

Помощник Зеленского считает, что нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации.

"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал он.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский стремится за полгода достичь прогресса в вопросе завершения войны на Донбассе. Зеленский ожидает результативности от предстоящих переговоров в нормандском формате.