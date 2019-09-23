Зеленский на Генассамблее ООН: главное

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский начал официальный визит в США

Владимир Зеленский находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. В рамках поездки он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведет встречу с Дональдом Трампом. Что известно о выступлении президента Украины на заседании ГА ООН и все подробности поездки в США - в материале РБК-Украина.

Выступление Зеленского на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

17 сентября 2019 года открылась очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН. Украинскую делегацию на мероприятиях в Нью-Йорке возглавляет министр иностранных дел Вадим Пристайко. Также 23 сентября в США отправился президент Владимир Зеленский.

На сайте главы государства сообщается, что Зеленский выступит на общих дебатах 74-й сессии Генассамблеи, а также примет участие в Саммите по целям в области устойчивого развития.

В программе политического форума по целям устойчивого развития выступление Зеленского запланировано на 24 сентября с 17:05 до 18:00 (с 00:05 25 сентября по киевскому времени).

Президент Украины будет одним из спикеров диалога лидеров стран на тему “Мегатенденции, влияющие на достижение целей в области устойчивого развития”.

Кроме того, на 74-й сессии Генассамблеи ООН состоится обсуждение вопроса восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Соответствующий пункт “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” был внесен в повестку дня во время голосования генерального комитета ГА ООН 16 сентября.

Встреча Зеленского и Трампа в рамках Генассамблеи ООН

Во время рабочего визита в США Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Двусторонние переговоры глав государств состоятся 25 сентября. Дату встречи подтвердили в Белом доме и сообщили о том, какие вопросы будут обсуждаться лидерами Украины и США.

В частности, Трамп намерен поздравить Зеленского с победой на выборах и его усилиями по реформированию коррупции в Украине. Также президенты обсудят сотрудничество в сферах энергетики, торговли и дальнейшие реформы экономики Украины.

По заявлению спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, от встречи Зеленского и Трампа следует ожидать подтверждения поддержки Украины и процесса реформ.

Участие Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН

В 2018 году украинскую делегацию на сессии Генеральной ассамблеи ООН возглавлял Петр Порошенко.

Главными темами выступления президента были вопросы безопасности, гуманитарная ситуация на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии на востоке Украины под эгидой ООН.

Также на Генассамблее в Нью-Йорке Порошенко передал генсеку ООН ноту о расторжении Договора о дружбе с РФ, в которой были подробно обоснованы все нарушения Россией положений данного договора. Стоит отметить, что Договор о дружбе утратил силу с 1 апреля 2019 года.

Кроме того, во время своей речи на 73-й сессии ГА в Нью-Йорке Порошенко призвал Организацию Объединенных наций активизировать и усилить роль Генеральной Ассамблеи в сфере международного мира и безопасности.