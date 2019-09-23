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Верховный суд отклонил жалобу на назначение Богдана

Новости » Политика    23.09.2019 - 16:17
Верховный суд отклонил жалобу на назначение Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Верховный суд поставил точку в истории с Богданом и люстрацией

Верховный суд Украины отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента в мае 2019 года. Об этом говорится в постановлении, текст которого опубликован в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что речь идет об указе от 21 мая 2019, которым президент Владимир Зеленский назначил Богдана главой АПУ. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".

"Приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Отметим, суд просили признать противоправным назначение Богдана, поскольку на него из-за люстрации распространялся запрет занимать должность главы Администрации президента.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что реорганизация Администрации президента в Офис президента сняла вопрос о законности или незаконности назначения Богдана.

Отметим, на прошлой неделе Конституционный суд Украины в очередной раз снял рассмотрение закона о люстрации с повестки дня. Предполагается, что судьи могут признать его не соответствующим Конституции. Однако перед парламентскими выборами президент Украины Владимир Зеленский предлагал ужесточить люстрацию и подал такой законопроект.

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