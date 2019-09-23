Украинская делегация официально отказались от участия в осенней сессии ПАСЕ

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Украина будет проводить консультации по поводу возвращения доверия к ПАСЕ

Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участия в осенней сессии организации. Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа", Елизавета Ясько в Facebook.

Сообщается, что такое решение стало реакцией Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - написала она

В заявлении украинской делегации говорится, что Украина будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью изобретения общих подходов и решений, которые "позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

"(Делегация) обращается к делегаций государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возврата РФ к ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права", - сообщила Ясько.

РБК-Украина сообщало, что украинская делегация в ПАСЕ будет частично представлена на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, собирались поехать на сессию ПАСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены главами украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.