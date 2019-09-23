Зеленский предлагает сообщать о коррупции на "горячую линию"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский призвал украинцев начать борьбу с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом начать решительную борьбу с коррупцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что отныне каждый гражданин может сообщить о подозрении относительно незаконной деятельности, позвонив на горячую линию НАБУ по номеру 0800 503 200.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800 503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня", - сообщил Зеленский.

Президент призвал украинцев стать акционерами новой Украины.

"Европа начинается не с государственной границы. Европа начинается с окурка, который летит в мусорку. С непристегнутого ремня безопасности. С оплаченных коммунальных услуг и налогов. Из ответа "нет", когда Вашей фирме предлагают на тендере нагнуть государство. Давайте каждый день делать маленькие шаги навстречу новой ментальности. Давайте приложим свою долю и все вместе станем основателями и акционерами новой процветающей страны", - добавил Зеленский.

Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ – 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Напомним, Владимир Зеленский одобрил законопроект об импичменте главы государства. Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблеи ООН.