Ще одна справа проти Парубія і відеозвернення до українців: головні новини за вчора

Зеленський прибув у США, Верховний суд відхилив скаргу на призначення Богдана, проти Парубія відкрили ще одну справу. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 23 вересня - в матеріалі - в материале РБК-Україна
- Президент України Водолимир Зеленський прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
- Делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи не буде брати участь в осінньої сесії організації. Повідомляється, що таке рішення стало реакцією України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної ради Андрія Парубія. Як повідомляється у документі, який Парубій опублікував у себе на сторінці у Facebook, провадження відкрито за фактом "створення та координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території м. Одеса".
- Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом почати рішучу боротьбу з корупцією. Відтепер кожен громадянин може повідомити про підозру щодо незаконної діяльності, зателефонувавши на гарячу лінію НАБУ за номером 0800 503 200.
- У команді Володимира Зеленського планують домогтися підписання багатостороннього міжнародного договору, в якому провідні країни світу зобов'язуються гарантувати територіальну цілісність України. У Зеленського вважають, що потрібно врахувати негативний досвід непрацюючого Будапештського меморандуму
- Керівники українських компаній очікують у 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар. Такі результати було отримано в результаті опитування "Прогнози бізнесу на 2020 рік" та презентовано 23 вересня під час заходу Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України", передає кореспондент РБК-Україна.
- Президент Володимир Зеленський схвалив законопроект про імпічмент глави держави. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради. Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента. Тепер законопроект №1012 повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може розглянути опублікування стенограми свого розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп пообіцяв подумати, яким чином розмова може бути оприлюднена.
- Верховний суд України відхилив скаргу на призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента в травні 2019 року. Мова йде про указ від 21 травня 2019, яким президент Володимир Зеленський призначив Богдана головою АПУ. Верховний суд підтвердив позицію суду першої інстанції, який "не порушив норми процесуального права".
- 21 та 22 вересня в результаті ДТП в Одеській і Житомирській областях загинули 18 людей. Володимир Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП.
- Польські митники затримали колишню дружину голови Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію, яка разом з ще трьома людьми перевозила в автомобілі незадекларовану велику суму грошей - 650 тисяч євро. Як повідомив 23 вересня відомий блогер Павло Верещагін на своїй сторінці в Facebook, це сталося на автопереході "Хребенне - Рава-Руська" у неділю. Зараз усі четверо досі перебувають у статусі затриманих на польському кордоні.
- У депутата Київради вкрали дорогий годинник марки "Breguet". Жертвою злодія став 35-річний Георгій Ясинський, який також є секретарем постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Повідомляється, що вартість елітного аксесуара становить $31500.