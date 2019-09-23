ГБР открыло еще одно дело против Парубия

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

ГБР открыло дело против Парубия за "координирование массовых беспорядков"

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом говорится в документе, который Парубий опубликовал у себя на странице в Facebook.

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одесса".

Фото: документ (facebook.com/andriy.parubiy)

Добавим, противостояние в Одессе 2 мая - это столкновения, массовые беспорядки, которые произошли в городе Одесса 2 мая 2014 года. Драка была начата между проукринско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими участниками протеста с другой стороны. Сообщалось, что на Куликовом поле было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором укрылись участники протеста.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательство спикера Верховной рады Андрей Парубий в избирательный процесс. Эту жалобу суд рассмотрел 22 июля и обязал ГБР открыть соответствующее производство. ГБР должно открыть уголовное производство по ч. 4 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.