Украинские бизнесмены назвали ожидания курса доллара на 2020 год

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Девальвационные ожидания улучшились

Руководители украинских компаний ожидают в 2020 году курс доллара на уровне 28 грн/доллар. Такие результаты были получены в результате опроса "Прогнозы бизнеса на 2020 год" и обнародованы 23 сентября во время мероприятия Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным опроса, при планировании бюджета на следующий год владельцы закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 28 грн/доллар. Таким образом, по их прогнозам, гривна продолжит укрепление, поскольку в прошлом году прогнозный курс был на уровне 30 грн/доллар.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2020 год" приняли участие 104 ТОП-менеджеров компаний-членов Европейской бизнес ассоциации. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в течение августа 2019 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится ассоциацией уже четвертый год подряд.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Аналитики считают, что прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год, скорее всего, не будет реализован.