Українські полярники вже обрали президента: результат голосування (фото)

Фото: 24-я експедиція українських вчених (колаж РБК-Україна/Олександр Лящук)

Результати виборів 2019 стали відомі на ділянці в Антарктиці на станції "Академік Вернадський"

Результати виборів президента України 2019 вже відомі на ділянці на науковій станції "Академік Вернадський" в далекій Антарктиці, де українці також мали можливість для волевиявлення. Свої голоси за майбутнього главу держави віддали 36 осіб (всього 37 виборців). Один виборчий бюлетень був визнаний недійсним, йдеться на Facebook-сторінці громадянської мережі "ОПОРА".

Також в мережі опублікували фото листків, на яких був представлений звіт про хід голосування та його результати. Зауважимо, що спочатку було невірно почуто щодо одного бюлетеня - його помилково записали як такий, що не підлягає врахуванню.

Результати голосування 31 березня на виборчій дільниці № 801052 в Антарктиці:

Ольга Богомолець - 1

Юрій Бойко - 1

Олександр Мороз - 1

Валентин Наливайченко - 1

Ігор Смешко - 1

Олександр Шевченко - 2

Руслан Кошулинський - 2

Анатолій Гриценко - 3

Володимир Зеленський - 5

Петро Порошенко - 19

Також повідомляється, що жодних скарг під час голосування не було

Українці в Антарктиці проголосували на виборах президента 2019 (Фото: facebook.com/cn.opora)

Нагадаємо, що 24-я експедиція українських науковців вирушила до Антарктики на станцію "Академік Вернадський" 18 січня. Саме ця експедиція стала найбільшою за кількістю учасників і найтривалішою після 2001 року.

Зазначимо, що явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину 31 березня склала 63,48% у 198 округах з 199.

Також ми писали про те, що користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.

Додамо, що вибори президента України – можливість проголосувати тим, хто живе за кордоном. Всього в інших країнах відкрито понад 70 дільниць для голосування. Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія.