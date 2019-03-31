Явка на виборах президента України: усі подробиці

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Для першого туру виборів президента України 2019 ЦВК підготував понад 30 млн бюлетенів

Явка на виборах президента України 2019, за даними соціологів, очікується на рівні 2014 року. Детальніше про перебіг голосування - в матеріалі РБК-Україна.

В інтерв'ю РБК-Україна керівник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна висловила припущення, що явка в першому турі виборів буде аналогічною до першого туру президентських виборів 2014 року. Тоді участь у голосуванні взяли 59,5% виборців.

Разом з тим, за даними останнього рейтингу, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 9-15 березня, про готовність взяти участь у виборах президента України 2019 заявили 84% опитаних.

Як відомо, для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

За даними Центрвиборчкому, майже 418 тисяч українців зможуть проголосувати на виборах президента України 2019 на виборчих дільницях за кордоном. Крім того, в ЦВК повідомили, що понад 300 тисяч громадян України змінили місце голосування. Зокрема, змінили місце голосування майже 33 тис. громадян з Донецької області і майже 16 тис. громадян, зареєстрованих у Луганській області.

Виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкриються 31 березня у 08:00, усі виборці будуть мати можливість проголосувати до 20:00.

Явка на виборах президента України 2014

На позачергових президентських виборах в 2014 році явка становила близько 60%. Тоді виборці вибирали серед 23 кандидатів у президенти. Найвища явка тоді була зафіксована у Львівській області (78,2%). Висока явка (більше 70%) спостерігалася також у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.

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Згідно з соціологічними опитуваннями, лідером передвиборчих рейтингів в 2014 році був Петро Порошенко. Напередодні виборів Порошенка готові були підтримати 28,1%, на другому місці була лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (17,9%), на третьому - Сергій Тігіпко (9,5%). За результатами голосування, перемогу на виборах президента України в 2014 році здобув Петро Порошенко. Тоді вибори пройшли в один тур, оскільки за Порошенка свої голоси віддали більше половини виборців (54,7%).

На виборах в 2014 році Тимошенко, згідно з офіційними результатами Центральної виборчої комісії, набрала 12,8% голосів.

На третьому місці опинився лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, його підтримали 8,32% виборців. У п'ятірці лідерів також був Анатолій Гриценко (5,48%) і Сергій Тігіпко (5,23%). Решта кандидатів в президенти, за результатами голосування, отримали менше 5% підтримки виборців.

Відзначимо, Порошенко, Тимошенко, Ляшко і Гриценко є кандидатами в президенти і на виборах 2019. При цьому, Порошенко і Тимошенко входять в трійку лідерів президентських рейтингів, складених на основі соціологічних опитувань, але поступаються першість шоумену Володимиру Зеленському.