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Вибори 2019: з'явилися дані про явку виборців на 15:00

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 15:29
Вибори 2019: з'явилися дані про явку виборців на 15:00
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 134 округах

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15 годин неділі, 31 березня, склав 44,79% у деяких регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані ЦВК.

Виборчі дільниці на виборах президента України 2019 відкрилися 31 березня у 08:00.

"Активність виборців у Києві 46, 32% , Чернігівська область 47, 01, Дніпропетровська область 47,14", - повідомили в ЦВК.

Так, ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 134 округах.

 

Фото: хід голосування по регіонах (скрін)

Як писало РБК-Україна раніше, для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

Додамо, загальна кількість громадян України, які змінили місце голосування у першому турі президентських виборів 2019, перевищила 300 тисяч чоловік. При цьому послугою зміни виборчої дільниці скористалися громадяни всіх регіонів України.

Зазначимо, що на виборах президента України виявили бажання проголосувати майже 93 тисячі переселенців з Донбасу.

Нагадаємо також, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія. Там за київським часом голосування на виборах 2019 почалося в 23:00 суботи, 30 березня.

У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування
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