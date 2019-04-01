Украинские полярники уже выбрали президента: результат голосования (фото)

Результаты выборов 2019 стали известны на участке в Антарктике на станции "Академик Вернадский"
Результаты выборов президента Украины 2019 уже известны на участке на научной станции "Академик Вернадский" в далекой Антарктике, где украинцы также имели возможность для волеизъявления. Свои голоса за будущего главу государства отдали 36 человек (всего 37 избирателей). Один избирательный бюллетень был признан недействительным, говорится на Facebook-странице гражданской сети "ОПОРА".
Также в сети опубликовали фото листков, на которых был представлен отчет о ходе голосования и его результаты. Отметим, что сначала было неверно услышано относительно одного бюллетеня - его ошибочно записали как не подлежащих учету.
Результаты голосования 31 марта на избирательном участке 801052 в Антарктике:
Ольга Богомолец - 1
Юрий Бойко - 1
Александр Мороз - 1
Валентин Наливайченко - 1
Игорь Смешко - 1
Александр Шевченко - 2
Руслан Кошулинский - 2
Анатолий Гриценко - 3
Владимир Зеленский - 5
Петр Порошенко - 19
Также сообщается, что никаких жалоб во время голосования не было.
Украинцы в Антарктике проголосовали на выборах президента 2019 (Фото: facebook.com/cn.opora)
Напомним, что 24-я экспедиция украинских ученых отправилась в Антарктику на станцию "Академик Вернадский" 18 января. Именно эта экспедиция стала крупнейшей по количеству участников и самой продолжительной после 2001 года.
Отметим, что явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов 31 марта составила 63,48% в 198 округах из 199.
Также мы писали о том, что пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола.
Добавим, что выборы президента Украины – возможность проголосовать тем, кто живет за границей. Всего в других странах открыто более 70 участков для голосования. Первой страной, где начали голосовать за президента Украины, соответственно часовому поясу стала Австралия.