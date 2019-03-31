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Без паніки: мережа обговорює дані екзит-полу виборів 2019

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 21:24
Без паніки: мережа обговорює дані екзит-полу виборів 2019
Вибори президента України (фото: РБК-Україна)

З'явилися результати Національного екзит-полу виборів президента України

За даними Національного екзит-полу, станом на 18:00 на виборах 2019 з показником у 30,4 % голосів лідирує Володимир Зеленський. Друге місце займає діючий президент України Петро Порошенко (17,8 %). Замикає трійку Юлія Тимошенко, у якої 14,2 %.

За лідерами зі значним відривом розташувалися Юрій Бойко (9,8 %), Анатолій Гриценко (7,1 %), Ігор Смешко (6,4 %), Олег Ляшко (4,8 %), Олександр Вілкул (4 %) і Руслан Кошулинський (1,8 %). Інші кандидати на пост глави держави не змогли пройти одновідсотковий бар'єр.

Без паніки: мережа обговорює дані екзит-полу виборів 2019

Дані Національного екзит-полу станом на 18:00 (Інфографіка РБК-Україна)

Користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу. Деякі вважають його об'єктивним, дехто вважає, що потрібно дочекатися наступного оголошення (23:00), але більшості юзерів вже зрозуміло, хто буде у другому турі президентських перегонів.

  • Интересно! Что должно такое произойти, чтобы украинцы начали думать головой? Когда начнут делать выводы? 
  • Уже все ясно.
  • Офігєнно патріотична явка на Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщин і Буковині. А потім усі ці люди будуть розказувати, як вони люблять неньку, вдягати вишиванку і згадувати про визвольні змагання. А підняти п'яту точку і донести її до дільниці - то ж не на те мама квітку ростила.
  • Неужели они думают, что будет так, как в сериале?
  • Якщо це правда, то я щиро рада!
  • Та виберіть того Зе для початку мером якогось міста, щоб подивитися, чи можна йому країну довірити...
  • Деб*лы люди, которые голосуют за власть, которая уже 15 лет у кормушки...
  • Якби Порошенко виконав хоч третину своїх обіцянок з попередніх виборів, то зараз би не хвилювався за перше місце у перегонах.
  • Опитано 20 тис. людей! Похибка може бути конкретною. Без паніки! Чекаємо офіційних результатів!
  • Як бісяться ті, що були якимось боком біля корита! Судова система, прокуратура, всі правоохоронні органи. І що помінялось за останні п'ять років!? Гнати в шию тих щурів!
  • Это потому, что люди ненавидят эту власть. Нету доверия, уважения к этим депутатам, судьям, олигархам и т. д. Бедная, многострадальная моя Украина, держись и пусть Бог благословит тебя. И поможет нам, украинцам, полюбить Украину, а значит - себя.
  • Щоб ви сказилися зі своїми екзит-полами. 
  • Читайте Конституцію ст. 21 ч. 1. І переставайте поливать одне одного. Кожна людина має право голосувать за того, за кого вважає за потрібне.

До речі, явка на виборах президента України 2019, за даними соціологів, вже перевершила показники 2014 року.

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