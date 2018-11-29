Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Попередні підсумки виборів з'являться в день голосування незабаром після закриття дільниць на підставі екзитполів

Результати виборів президента України 2019 стануть відомі після опрацювання даних з виборчих дільниць і відразу з'являться на цій сторінці. А поки найактуальніша інформація про попередні результати, рейтинги і соцопитування – в матеріалі РБК-Україна.

Вибори президента 2019: результати

Перший тур голосування за кандидатів на пост глави держави відбудеться 31 березня 2019 – в останню неділю місяця.

Попередні підсумки виборів з'являться в цей же день незабаром після закриття дільниць на підставі екзитполів (анонімних опитувань громадян при виході з ділянки).

По мірі обробки бюлетенів, ЦВК також буде оголошувати результати голосування із зазначенням відсотка перевірки даних від виборчих комісій по регіонах.

Офіційні результати першого туру повинні бути оголошені протягом 10 днів після голосування (до 10 квітня). До 13 квітня 2019 відповідний протокол ЦВК оприлюднити в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

У тому випадку, якщо за підсумками волевиявлення громадян 31 березня жоден з претендентів на посаду президента не набере абсолютної більшості голосів (50%+1), буде призначений другий тур виборів. 21 квітня виборцям належить проголосувати за одного з двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Результати другого туру оголосять не пізніше 1 травня, з публікацією протоколу до 4 травня 2019 року. До 3 червня новообраний президент вступить у повноваження.

Рейтинг кандидатів

Згідно з даними соціологічного дослідження, в передвиборчому рейтингу лідирує Юлія Тимошенко. За неї готові віддати голоси 13,4% респондентів. На другому місці - Володимир Зеленський з 7,6% голосів. Третю сходинку рейтингу кандидатів з 7% поділяють чинний президент Петро Порошенко і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. За Юрія Бойка можуть проголосувати 6,9% опитаних, а за Олега Ляшка – 5,7%. Менше 5% набрали Святослав Вакарчук (4,9%), Вадим Рабинович (3,5%), Андрій Садовий (2,5%) і Олег Тягнибок (1,8%).

Також респондентам запропонували відповісти на запитання, за кого б вони проголосували у другому турі виборів. На підставі попереднього рейтингу кандидатів було змодельовано шість пар кандидатів. Лідером соцопитування став Анатолій Гриценко, випередивши в кожній з пар Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Юрія Бойко.

Результати даного опитування виглядають наступним чином: Гриценко (33,1%) - Порошенко (14,3%); Гриценко (26,9%) –Тимошенко (24,8%); Тимошенко (30,7%) – Порошенко (15,1%); Бойко (20,2%) - Порошенко (20,0%); Тимошенко (30,3%) – Бойко (16,8%); Гриценко (31,1%) – Бойко (15,9%).

Дослідження проводилося Центром "Соціальний моніторинг", Українським інститутом соціальних досліджень, Київським міжнародним інститутом соціології та Соціологічною групою "Рейтинг". Опитано 13684 респондента у всіх регіонах України, похибка 0,85%.