Германия и Британия тайно создают новые ракеты для поражения РФ, - СМИ

Великобритания и Германия объединились в рамках нового секретного проекта. Он предусматривает создание дальнобойных ракет, которые защитят Европу в случае войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как удалось узнать журналистам, работа над оружием продолжается в рамках секретной программы Deep Precision Strike (Глубокий высокоточный удар - ред).

Лондон и Берлин настроены создать ракету DPS с дальностью полета в 2 тыс. км. Они планируют завершить все процессы к 2034 году.

По предварительным данным, это оружие может быть использовано для уничтожения линий снабжения врага в случае войны с Россией.

По словам источников в оборонной промышленности, проект, вероятно, будет основываться на сочетании немецкого финансирования и британского опыта в разработке вооружений.

В настоящее время рассматривают два варианта ракеты DPS:

низковысотная крылатая ракета, способная лететь ниже зоны действия российских средств противовоздушной обороны;

гиперзвуковая ракета, которая будет двигаться со скоростью не менее чем в пять раз выше скорости звука.

Лондон убежден, что проект развивается хорошими темпами и может стать символом постепенного уменьшения зависимости Европы от военной поддержки США.

В то же время обе страны считают, что разработку необходимо ускорить, ведь нынешний график предусматривает завершение проекта аж через 8 лет.