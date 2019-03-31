Черги в Польщі та військові частини в Косово: як українці голосують за кордоном

Фото: Як українці голосують за кордоном (колаж РБК-Україна)

Вибори президента України – можливість проголосувати тим, хто живе за кордоном. Всього в інших країнах відкрито понад 70 дільниць для голосування

Вибори президента України проходять не тільки на території нашої держави. За президента також голосують українці, які на даний момент перебувають за кордоном.

Скільки дільниць для голосування є для українців за кордоном і як там голосують 31 березня на виборах президента – в матеріалі.

Австралія - перша

Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія. Там на виборчих дільницях почалися раніше за всіх – ще о 23.00 за київським часом в суботу 30 березня 2019 року. За місцевим часом – в 8 ранку.

До речі, там вже завершили голосування. А відбувалося воно на єдиній дільниці у столиці Канберрі.

Фото: Голосування в Австралії вже завершилося (Facebook.com)

Директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев розповів, що вибори почалися в Австралії 30 березня, а завершувати голосування на виборах Президента має дільниця у Сан-Франциско о 6 ранку за київським часом 1 квітня.

Де ще за кордоном голосують українці?

Часто перед виборами президента України звучала думка про те, що виборчих дільниць за кордоном мало, і могло б бути набагато більше, щоб у них проголосувало якомога більше українців, які живуть за кордоном.

Сьогодні, 31 березня, українські виборці за кордоном можуть проголосувати на 101-й виборчій дільниці в 72 країнах світу. Зокрема, 99 дільниць створені при посольствах і консульствах України.

Фото: Українці за кордоном голосують за президента України в 72 країнах світу. У більшості з них відкрито лише по одній дільниці на країну (колаж РБК-Україна)

До речі, два закордонних виборчих дільниці сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України - в Демократичній Республіці Конго, Косово.

Де дільниць найбільше?

Як стало відомо, найбільше виборчих дільниць – в Німеччині. Там їх п'ять. Ще чотири дільниці знаходяться в США, Польщі, Італії. Також по три виборчі дільниці знаходяться в Канаді, Туреччині та Іспанії. У Росії, країні-агресорі, всі дільниці повністю закриті. Там голосування не проводиться.

На виборах президента безліч українців прийшли голосувати в Берліні, пише посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Твітері.

"Як же приємно, коли так багато наших співвітчизників прийшли на вибори президента України в Берліні!" - написав він.

Фото: Велика черга на дільницю в Німеччині (Twitter.com/Андрей Мельник)

На даний момент українці також активно голосують на інших дільницях у Європі. Приміром, у Польщі, Франції, Великобританії. У багатьох ділянках вишикувалися чималі черги з українців, які хочуть проголосувати. Пишуть, що у чергах українці часто знайомляться один з одним і активно обговорюють вибори в Україні.

Як проходять вибори в Польщі і Чехії

Фото: Черга з бажаючих проголосувати у Варшаві (facebook.com/EuroMajdanWarszawa)

В Польщі біля українських консульств з самого ранку – великі черги.

Дільниці відкриті у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. Скрізь спостерігається ажіотаж і видно прагнення українців проголосувати.

Відео: Черзі на дільницю в Кракові (Українці в Польщі)

До речі, як раз перед початком виборів президента України в польському місті Катовіце відкрилося почесне консульство України.

"Це вже 12-е українське почесно консульство на карті Польщі", - повідомив у своєму Твітері посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

Фото: У Катовіце відкрили почесне консульство якраз напередодні виборів президента (Twitter.com/Андрій Дещиця)

Серйозний инерес до виборів президента України зберігається і в Чехії. Там йдуть голосувати теж з самого ранку, потроху займаючи чергу.

Відповідне фото на своїй сторінці у Твітері опублікував посол України у Чеській Республіці Микола Перебийніс.

"В Празі інтерес до виборів дуже великий", - написав він.

На фото, яке опублікував посол, видно, що черга до виборчої дільниці в Празі ростягнулася на дві вулиці підряд. Як пишуть очевидці, багато тих українців, які живуть в Чехії, чергу займали вранці ще задовго до того, як встигла відкритися дільниця.

Фото: Українці активно голосують у Празі (Twitter.com/Микола Перебийнос)

Раніше повідомлялося голосують на виборах президента України 31 березня чиновники і популярні політики України. Під час виборів більшість з них вже проголосували в першій половині дня, повідомляється в новини.

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