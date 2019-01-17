Україна відправить в Антарктиду велику експедицію

Ілюстративне фото (uac.gov.ua)

У загін увійшли вчені різних спеціальностей, переважно геологи, геофізики, метеорологи і біологи

В Антарктиду відправиться найбільший загін українців за останні 18 років - 26 дослідників та інженерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного антарктичного наукового центру.

Як повідомляється, ця, 24-експедиція, "є особливою".

"Зараз, після змін у Національному антарктичному науковому центрі, ми перейшли до стрімкого розвитку", - заявив заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.

У сезонний загін увійшли вчені різних спеціальностей, переважно геологи, геофізики, метеорологи і біологи. Також в експедицію відправляться чотири жінки.

Наголошується, що ряд експериментів будуть проводити не тільки на станції, але і на островах навколо неї. А деякі дослідження, перш за все антарктичної рослинності і ґрунтів, охоплять території від Вогненної землі і субантарктических островів до Південного полярного кола.

Українські вчені з допомогою спеціальних дронов та інноваційного програмного забезпечення будуть будувати 3-D моделі льодовиків. Також планується вести комплексне дослідження різноманітності бактерій і вірусів та вивчення механізму "цвітіння" води Південного океану.

Як писав Styler, співробітники української антарктичної станції їм. Академіка Вернадського, яка знаходиться на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, записали відеозвернення до українців.

Також повідомлялося, що дослідники з міжнародного проекту PolarGAP за допомогою радіолокаційних спостережень з літака зафіксували в Антарктиді прихований під льодами радіоактивне джерело тепла.