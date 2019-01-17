ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна відправить в Антарктиду велику експедицію

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 22:04
Україна відправить в Антарктиду велику експедицію
Ілюстративне фото (uac.gov.ua)

У загін увійшли вчені різних спеціальностей, переважно геологи, геофізики, метеорологи і біологи

В Антарктиду відправиться найбільший загін українців за останні 18 років - 26 дослідників та інженерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного антарктичного наукового центру.

Як повідомляється, ця, 24-експедиція, "є особливою".

"Зараз, після змін у Національному антарктичному науковому центрі, ми перейшли до стрімкого розвитку", - заявив заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.

У сезонний загін увійшли вчені різних спеціальностей, переважно геологи, геофізики, метеорологи і біологи. Також в експедицію відправляться чотири жінки.

Наголошується, що ряд експериментів будуть проводити не тільки на станції, але і на островах навколо неї. А деякі дослідження, перш за все антарктичної рослинності і ґрунтів, охоплять території від Вогненної землі і субантарктических островів до Південного полярного кола.

Українські вчені з допомогою спеціальних дронов та інноваційного програмного забезпечення будуть будувати 3-D моделі льодовиків. Також планується вести комплексне дослідження різноманітності бактерій і вірусів та вивчення механізму "цвітіння" води Південного океану.

Як писав Styler, співробітники української антарктичної станції їм. Академіка Вернадського, яка знаходиться на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, записали відеозвернення до українців.

Також повідомлялося, що дослідники з міжнародного проекту PolarGAP за допомогою радіолокаційних спостережень з літака зафіксували в Антарктиді прихований під льодами радіоактивне джерело тепла.

Україна увійшла в рейтинг країн з середньою небезпекою для туристів
Новини України УкраїнаэкспедицияАнтарктида
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся