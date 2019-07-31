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Скільки витратять на курси для "слуг народу": Омелян здивував мережа сумою

STYLERЖиття    31.07.2019 - 10:51
Скільки витратять на курси для "слуг народу": Омелян здивував мережа сумою
Фото: колаж РБК-Україна

У Трускавці депутати від "Слуги народу" пішли у "школу"

Голова Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів 9 скликання від партії "Слуга народу", тижневий тренінг для яких вже стартував у Трускавці у п'ятизірковому готелі. Чиновник на своїй Facebook-сторінці розповів, що курси можуть обійтися організаторам у суму від 10 до 20 мільйонів.

Зазначимо, що в курортне місто під Львовом у готель Rixos з'їхалися 246 "слуг", обраних за результатами парламентських виборів.

Омелян вважає, що "школу депутатів" можна було влаштувати не в курортному Трускавці, а наприклад вибрати звичайний готель в Миколаєві або Слов'янську.

"Але, Ріксос так Ріксос", - іронізує він.

Міністр далі почав підрахунки експрес-навчання, виходячи з приблизної кількості в 230 осіб: він узяв найдешевшу вартість одномісного номера у високий сезон із 3-разовим харчуванням (4 тисячі гривень), помножив на 7 днів, і отримав "за найскромнішими підрахунками" лише на проживання 6,44 мільйона гривень

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Готель Rixos в Трускавці (Фото: rixos.ua)

"Точно відомо, що шановна Київська школа економіки організувала цей навчальний захід за контрактом, а не на волонтерських засадах. Точно кава-брейки були за рахунок організаторів", - йдеться в публікації.

Омелян припустив, що витрати на транспортування учасників взяли на себе організатори, як і оплату за виступ лекторів, їх проживання та харчування.

Чиновник вивів суму в 10-20 мільйонів та підбив підсумки: "Багато це чи мало - вирішувати кожному. З одного боку - аби допомогло. З іншого - можна було щось корисне зробити, якби раніше вчились так, як треба".

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Готель Rixos в Трускавці (Фото: rixos.ua)

Користувачі мережі жваво відреагували на таку математику від Омеляна. В коментарях можна зустріти як обурення від таких витрат на навчання народних обранців, так і докори на адресу самого автора поста - мовляв, нехай вчаться, це ще нікому не шкодило.

  • Так і я за це теж. Вибрали недоумків, а тепер вони на бюджетні кошти експрес-навчання мають. А що далі буде? І це вони називають "Служити народу" або народ служить їм?!
  • Я за 7 днів навіть манікюр красиво не навчуся робити...
  • "Що ви закінчували? Трускавецький ЗЕвищій університет";
  • Якщо навчання проводиться за державні кошти, то чому тільки для 230? Що за дискримінація?
  • CEO немає, СFO теж, тому навчать тиснути кнопки;
  • Аби допомогло. Помилки Зе-обранців коштуватимуть дорожче. Хоча 10 млн на навчання не є страховкою;

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скрін коментарів

  • Володя, ти ж ще міністр - поводься гідно;
  • Володимир Омелян, скільки ви вчилися на своє міністерське крісло і де саме? За фахом;

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумою

Скільки витратять на курси для &quot;слуг народу&quot;: Омелян здивував мережа сумоюСкрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент України Володимир Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото із собачкою.

До речі, минулого разу президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. 13 липня в мережі було опубліковано відео, яке одразу зібрало величезну кількість коментарів.

Нагадаємо, що Офіс президента Володимира Зеленського планують розмістити в Українському домі, а перенесення АПУ в новий будинок обійдеться в 300 мільйонів гривень. Нещодавно архітектор розповів, як виглядатиме ОП.

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