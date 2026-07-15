Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Балаклавская ТЭС генерирует около 50% электроэнергии оккупированного полуострова. Но сейчас ситуация поменялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций в Telegram.
ССО дронами поразили Балаклавскую ТЭС
Подпольщики Движения сопротивления ССО вместе с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели уникальную операцию: поражена БалаклавскаяТЭС в Севастополе. Событие произошло в ночь на 14 июля, заявили спецназовцы.
Предварительно известно о повреждении машинного цеха с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E.
Если насосное оборудование разрушено, ремонт будет длиться от 2 до 5 месяцев, говорят в ССО.
Что известно о Балаклавской ТЭС
Балаклавская ТЭС является энергетической основой оккупированного Крыма. Вторым "столпом" генерации на полуострове выступает Таврическая ТЭС в Симферополе. Вместе они дают около 90% энергопотребления этой аннексированной Россией территории Украины, отмечают в ССО.
ТЭС работает на армию РФ
Оккупированный Крым - это военно-логистический хаб российской армии.
Стабильное электроснабжение является критически важным для:
- узлов связи,
- центров управления,
- радиолокационных станций,
- средств РЕБ,
- систем ПВО,
- ремонтных заводов,
- Черноморского флота,
- военных аэродромов,
- другой военной инфраструктуры врага.
"Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения", - резюмировали спецназовцы.
Напомним, что ночью 14 июля ССО атаковали "Газпром нефтехим Салават". Этот российский НПЗ находится в городе Салават, Республика Башкортостан.
В ночь на 6 июля подразделения Deep Strike ССО нанесли удары по российскому нефтяному танкеру класса "Волганефть", а также нефтяному терминалу в порту Керчи.
Украинские беспилотники в ночь на 6 июля преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ. Воины ССО били по крупнейшему НПЗ в России, который находится за Уралом.