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Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма

17:05 15.07.2026 Ср
2 мин
ССО нанесли сокрушительные удары по ТЭС в Севастополе
aimg Елена Бджола
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма Фото: горит Балаклавская ТЕС в Севастополе (росСМИ)
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Балаклавская ТЭС генерирует около 50% электроэнергии оккупированного полуострова. Но сейчас ситуация поменялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций в Telegram.

ССО дронами поразили Балаклавскую ТЭС

Подпольщики Движения сопротивления ССО вместе с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций провели уникальную операцию: поражена БалаклавскаяТЭС в Севастополе. Событие произошло в ночь на 14 июля, заявили спецназовцы.

Предварительно известно о повреждении машинного цеха с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E.

Если насосное оборудование разрушено, ремонт будет длиться от 2 до 5 месяцев, говорят в ССО.

Что известно о Балаклавской ТЭС

Балаклавская ТЭС является энергетической основой оккупированного Крыма. Вторым "столпом" генерации на полуострове выступает Таврическая ТЭС в Симферополе. Вместе они дают около 90% энергопотребления этой аннексированной Россией территории Украины, отмечают в ССО.

ТЭС работает на армию РФ

Оккупированный Крым - это военно-логистический хаб российской армии.

Стабильное электроснабжение является критически важным для:

  • узлов связи,
  • центров управления,
  • радиолокационных станций,
  • средств РЕБ,
  • систем ПВО,
  • ремонтных заводов,
  • Черноморского флота,
  • военных аэродромов,
  • другой военной инфраструктуры врага.

"Поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии РФ, снижает оперативный темп и устойчивость тылового обеспечения", - резюмировали спецназовцы.

Напомним, что ночью 14 июля ССО атаковали "Газпром нефтехим Салават". Этот российский НПЗ находится в городе Салават, Республика Башкортостан.

В ночь на 6 июля подразделения Deep Strike ССО нанесли удары по российскому нефтяному танкеру класса "Волганефть", а также нефтяному терминалу в порту Керчи.

Украинские беспилотники в ночь на 6 июля преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ. Воины ССО били по крупнейшему НПЗ в России, который находится за Уралом.

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Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
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