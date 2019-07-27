Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото із собачкою

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський в Одесі показав фото на пляжі зі своєю командою

Володимир Зеленський в Одесі знову відправився на пляж і показав в мережі, як відпочиває на узбережжі. Президент раніше разом із сином та дружиною, а також головою ОПУ Андрієм Богданом відвідав шоу "Ліга сміху" - цього разу вже в якості глядача, посміявся над жартами про політиків, а тепер ось вирішив позасмагати біля моря. На своїй сторінці у Facebook глава держави опублікував відповідний знімок.

Зазначимо, що вчора напередодні приїзду Олени Зеленської до Південної Пальміри в місті різко взялися за організацію заходів безпеки, і заради дружини президента закрили половину пляжу. Також водолази провели перевірку морського дна - шукали вибухонебезпечні предмети.

Тепер Володимир Зеленський очевидно вирішив "обіграти" проведені заходи щодо безпеки і в жартівливій формі прокоментував кадр на пляжі разом зі своєю командою.

Володимир Зеленський з командою в Одесі відпочиває на пляжі (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Ми, скрізь охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в морі, на пляж - через рамки. А на задньому фоні видно, як загоряють розвідники", - йдеться в повідомленні.

Також президент побажав всім гарних вихідних.

На фото видно, як Зеленський в шортах, футболці та з кепкою на голові сидить між членами своєї команди. Богдан - праворуч від президента - в одних шортах-плавках та у сонцезахисних окулярах. Кругом видно інших відпочиваючих, які ніжаться під сонцем. Також в кадр потрапила маленька собачка, яку користувачі мережі тут же охрестили "бойовим псом" - мабуть, так само під прикриттям.

Так, після публікації фото Зеленського на пляжі в мережі бурхливо відреагували на такий відпочинок і обсипали президента захопленим коментарями. Юзери зазначають, що з таким напруженим робочим графіком глава держави має повне право на відпочинок

Подарунок нації треба охороняти! Так що терпіть;

Хороших вихідних містер президент. Хай бережуть вас, ви нам потрібні;

Краща команда з президентом, Володимир нехай морське повітря і морська вода дасть вам заряд і великих сил, удачі і успіхів вам, мій надійний товариш і президент моєї країни, я вами пишаюся;

Люди, які працюють майже 24 годин на добу мають право на відпочинок. Ви класні!

Хорошого відпочинку. Ви його заслужили, таке відчуття що працюєте 24 години на добу без вихідних. Народ вас любить, але все одно бережіть себе. Суспільство ще місцями хворе;

Скрін комментарев

Сміливо товарише президенте. Дуже сміливо. Але все і так про це давно здогадувалися... Сил і терпіння Олені.

Молодці! Так і тримати, гарного відпочинку і набирайтеся сил для плідної роботи ...

І поруч ще бійцівська собака;

Собака класна, ще бійцівської породи! Гарного відпочинку, привіт улюбленій Одесі!...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, минулого разу президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. 13 липня в мережі було опудликовано відео, яке тут же зібрав величезну кількість коментарів.

Додамо, що 26 липня президент Зеленський вирушив до Одеси з візитом, і у літаку зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.