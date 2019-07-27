Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото із собачкою

Зеленський в Одесі показав фото на пляжі зі своєю командою
Володимир Зеленський в Одесі знову відправився на пляж і показав в мережі, як відпочиває на узбережжі. Президент раніше разом із сином та дружиною, а також головою ОПУ Андрієм Богданом відвідав шоу "Ліга сміху" - цього разу вже в якості глядача, посміявся над жартами про політиків, а тепер ось вирішив позасмагати біля моря. На своїй сторінці у Facebook глава держави опублікував відповідний знімок.
Зазначимо, що вчора напередодні приїзду Олени Зеленської до Південної Пальміри в місті різко взялися за організацію заходів безпеки, і заради дружини президента закрили половину пляжу. Також водолази провели перевірку морського дна - шукали вибухонебезпечні предмети.
Тепер Володимир Зеленський очевидно вирішив "обіграти" проведені заходи щодо безпеки і в жартівливій формі прокоментував кадр на пляжі разом зі своєю командою.
Володимир Зеленський з командою в Одесі відпочиває на пляжі (Фото: facebook.com/zelenskiy95)
"Ми, скрізь охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в морі, на пляж - через рамки. А на задньому фоні видно, як загоряють розвідники", - йдеться в повідомленні.
Також президент побажав всім гарних вихідних.
На фото видно, як Зеленський в шортах, футболці та з кепкою на голові сидить між членами своєї команди. Богдан - праворуч від президента - в одних шортах-плавках та у сонцезахисних окулярах. Кругом видно інших відпочиваючих, які ніжаться під сонцем. Також в кадр потрапила маленька собачка, яку користувачі мережі тут же охрестили "бойовим псом" - мабуть, так само під прикриттям.
Так, після публікації фото Зеленського на пляжі в мережі бурхливо відреагували на такий відпочинок і обсипали президента захопленим коментарями. Юзери зазначають, що з таким напруженим робочим графіком глава держави має повне право на відпочинок
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Як повідомлялося раніше, минулого разу президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. 13 липня в мережі було опудликовано відео, яке тут же зібрав величезну кількість коментарів.
Додамо, що 26 липня президент Зеленський вирушив до Одеси з візитом, і у літаку зробив селфи зі школярами, що його розбудили заради фото.