Сколько потратят на курсы для "слуг народа": Омелян удивил сеть суммой

Фото: коллаж РБК-Украина

В Трускавце депутаты от "Слуги народа" пошли в "школу"

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал приблизительную стоимость обучения новоизбранных народных депутатов 9 созыва от партии "Слуга народа", недельный тренинг для которых уже стартовал в Трускавце в пятизвездночном отеле. Чиновник на своей Facebook-странице рассказал, что курсы могут обойтись организаторам в сумму от 10 до 20 миллионов.

Отметим, что в курортный город под Львовом в гостиницу Rixos съехались 246 "слуг", избранных по результатам парламентских выборов.

Омелян считает, что "школу депутатов" можно было устроить не в курортном Трускавце, а например выбрать обычный отель в Николаеве или Славянске.

"Но, Риксос так Риксос", - иронизирует он.

Министр далее начал подсчеты экспресс-обучения, исходя их приблизительного количества в 230 человек: он взял самую дешевую стоимость одноместного номера в высокий сезон с 3-разовым питанием (4 тысячи гривен), умножил на 7 дней, и получил "по самым скромным подсчетам" только на проживание 6,44 миллиона гривен.

Отель Rixos в Трускавце (Фото: rixos.ua)

"Точно известно, что уважаемая Киевская школа экономики организовала это учебное мероприятие по контракту, а не на волонтерских началах. Точно кофе-брейки были за счет организаторов", - говорится в публикации.

Омелян предположил, что расходы на транспортировку участников взяли на себя организаторы, как и оплату за выступление лекторов, их проживание и питание.

Чиновник вывел сумму в 10-20 миллионов и подвел итоге: "Много это или мало - решать каждому. С одной стороны - лишь бы помогло. С другой - можно было что-то полезное сделать, если бы раньше учились так, как надо".

Отель Rixos в Трускавце (Фото: rixos.ua)

Пользователи сети живо отреагировали на такую математику от Омеляна. В комментариях можно встретить как возмущение от таких трат на учебу народных избранников, так и упреки в адрес самого автора поста - мол, пусть учатся, это еще никому не вредило.

Так и я за это тоже. Выбрали недоумков, а теперь они на бюджетные средства экспресс-обучение имеют. А что дальше будет? И это они называют "Служить народу" или народ служит им?!

Я за 7 дней даже маникюр красиво не научусь делать...

"Что вы заканчивали? Трускавецкий ЗЕвысший университет";

Если обучение проводится за государственные средства, то почему только для 230? Что за дискриминация?

CEO нет, СFO тоже, поэтому научат давить кнопки;

Лишь бы помогло. Ошибки Зе-избранников будут стоить дороже. Хотя 10 млн на обучение не является страховкой;

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Володя, ты ж еще министр - веди себя достойно;

Владимир Омелян, сколько вы учились на свое министерское кресло и где? По специальности;

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