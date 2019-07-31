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Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще півсотні депутатів

Новини » Вибори 2019    31.07.2019 - 17:59
Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще півсотні депутатів
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 31 липня ЦВК визнала обраними 134 нардепа

Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 50 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Так, у ході сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в 50 ОВО.

Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще півсотні депутатів

Обраними народними депутатами України визнано наступних осіб:

  1. Анатолія Драбовського в ОВО № 12
  2. Миколу Кучера в ОВО № 17
  3. В'ячеслава Рубльова в ОВО № 20
  4. Дмитра Кисилевського в ОВО № 24
  5. Максима Бужанського в ОВО № 25
  6. Сергія Демченка в ОВО № 29
  7. Дмитра Шпенова в ОВО № 37
  8. Владислава Бородіна в ОВО № 38
  9. Сергія Северина в ОВО № 39
  10. Євгена Шевченка в ОВО № 76
  11. Олександра Пономарьова в ОВО № 78
  12. Марину Нікітіну в ОВО № 82
  13. Андрія Іванчука в ОВО № 88
  14. Миколу Бабенка в ОВО № 90
  15. Юрія Кузбита в ОВО № 101
  16. Ярослава Дубневича в ОВО № 120
  17. Павла Бакунця в ОВО № 122
  18. Тараса Батенка в ОВО № 123
  19. Олександра Гайду в ОВО № 128
  20. Ігоря Копитіна в ОВО № 129
  21. Ігоря Негулевського в ОВО № 130
  22. Артема Чорноморова в ОВО № 131
  23. Олексія Леонова в ОВО № 135
  24. Олександра Горенюка в ОВО № 136
  25. Ігоря Васильковського в ОВО № 139
  26. Сергія Колебошина в ОВО № 140
  27. Олександра Ткаченка в ОВО № 141
  28. Антона Кіссе в ОВО № 142
  29. Олега Кулініча в ОВО № 147
  30. Романа Іванісова в ОВО № 153
  31. Олександра Аліксійчука в ОВО № 154
  32. Тетяну Рябуху в ОВО № 157
  33. Андрія Богданця в ОВО № 163
  34. Андрія Одарченка в ОВО № 170
  35. Юрія Здебського в ОВО № 172
  36. Олексія Кучера в ОВО № 179
  37. Олексія Красова в ОВО № 180
  38. Павла Павліша в ОВО № 182
  39. Вікторію Вагнєр в ОВО № 183
  40. Володимира Іванова в ОВО № 185
  41. Олександра Ковальова в ОВО № 186
  42. Олену Копанчук в ОВО № 189
  43. Олексія Жмеренецького в ОВО № 190
  44. Віктора Бондаря в ОВО № 191
  45. Олександра Герегу в ОВО № 192
  46. Андрія Стріхарського в ОВО № 196
  47. Олександра Скічка в ОВО № 197
  48. Антона Полякова в ОВО № 206
  49. Валерія Давиденка в ОВО № 208
  50. Анну Пуртову в ОВО № 221

"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів, а в понеділок комісія визнала обраними перших 35 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, ЦВК у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної ради зі 199 окружних виборчих комісій.

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