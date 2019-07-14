А чого мені боятися? Зеленський поплавав у морі та "порвав" мережу (відео)

Зеленський в Одесі купався в морі (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський в Одесі відправився на пляж зі своєю командою

Президент України Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. Глава держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі. Відповідне відео такої інспекції опубліковано на Facebook-сторінці ОПУ.

Глава держави в ході робочої поїздки до Одеси не відмовився від можливості скупатися, не дивлячись на не дуже теплу воду.

"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до ролика.

На кадрах видно, як Зеленський, глава Адміністрації президента Андрій Богдан та інші члени команди ОПУ прийшли на одеський пляж і рушили плескатися в хвилях. Перед тим, як зайти в море, вони обговорюють температуру води - чи то +22, яи то +23 градусів. Богдан завяляет, що президент має відправитися на розвідку першим - мовляв, такі правила.

Президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі (Фото: скрін)

У підсумку Зеленський в червоних пляжних шортах-трусах став рішуче спускатися по сходах у воду, попутно відповідаючи на коментарі інших відпочиваючих.

Перед самою ватерлінією жінка запитала президента, чи не страшно йому плавати.

Володимир Зеленський зі своєю командою Офісу поплавали в морі (Фото: скрін)

"А чого мені боятися?" - здивувався Зеленський.

"Так вода холодна, +16,3 градуси", - попередила турботлива жінка.

Зеленського це не порадувало, але й не зупинило, і він підбадьорив свою команду: "Ох*еніти. Ось ці свої +23, Кірюша, можеш... Ну, 16,3, так 16,3!"

Володимир Зеленський в Одесі купувався в прохолодному морі (Фото: скрін)

Предидент пропустив даму вперед, потім сам зайшов у море, а слідом за ним і решта його супутників.

Відео: facebook.com/president.gov.ua

Відео одразу зібрало в мережі величезну кількість коментарів - як схвальних та жартівливих, так і критичних.

Скажу чесно, чоловічий вчинок brothers! Навряд чи я б заліз у таку холодну воду;

Красава;

Ви що, знущаєтесь? Навіщо охоронця розділи? Та я ж на нього в одязі не можу спокійно дивитися... Мені потрібен такий охоронець;

Скрін коментарів

Божечки, дякую, що нарешті з'явився такий мудрий керівник! Сьогодні перевірив температуру в море, вчора - кількість фекалій на дні озера в Борисполі. Не жаліє себе для України та її народу. Дякуємо, щиро дякуємо!

Докладно ознайомившись з Положенням про Офіс Президента України не знайшов там таких функцій і шоу, яке під виглядом латентної виборчої кампанії дивиться вся Україна. Не могли б опублікувати посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку? Тому що все-таки це наші податки йдуть на утримання Офісу;

Скрін коментарів

А якою мовою вони спілкуються? Це десь в Сочі?

Вибачте, просто питаю: це вже Ростов?

Суперові;

Позитивчик!

Гарно плаває;

Будь простіше і до тебе потягнуться люди.Так веде себе наш гідний президент. Терпіння, сил і нехай Бог оберігає від заздрісників!

Таке відчуття, що ці хлопці з нашого двору. Немає ні помпезы, ні пафосу. Нехай у вас все вийде. Дніпро з вами.

Розумничка, одна простота, головне - залишайся собою!



Скрін коментарів

Все зрозуміла в коментарях: і подив, і нестримну радість. Одного не зрозуміла, чому побачивши Вову в червоних трусах ви так радієте з приводу того, що саме він президент? Вам були потрібні труси і президент в море і все?

Все життя мріяла побачити президента в червоних труханах! Дякуємо за щасливу зрілість, тепер я бачила все. Окремо дякую за волохате пузо глави Офісу, тепер я знаю, про що благати Небо, щоб не приснилося...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів та коментарів.

Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столиці Канади Оттаву із найбільшим містом країни Торонто.

Додамо, що раніше Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".