А чого мені боятися? Зеленський поплавав у морі та "порвав" мережу (відео)

Зеленський в Одесі відправився на пляж зі своєю командою
Президент України Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. Глава держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі. Відповідне відео такої інспекції опубліковано на Facebook-сторінці ОПУ.
Глава держави в ході робочої поїздки до Одеси не відмовився від можливості скупатися, не дивлячись на не дуже теплу воду.
"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до ролика.
На кадрах видно, як Зеленський, глава Адміністрації президента Андрій Богдан та інші члени команди ОПУ прийшли на одеський пляж і рушили плескатися в хвилях. Перед тим, як зайти в море, вони обговорюють температуру води - чи то +22, яи то +23 градусів. Богдан завяляет, що президент має відправитися на розвідку першим - мовляв, такі правила.
Президент Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі (Фото: скрін)
У підсумку Зеленський в червоних пляжних шортах-трусах став рішуче спускатися по сходах у воду, попутно відповідаючи на коментарі інших відпочиваючих.
Перед самою ватерлінією жінка запитала президента, чи не страшно йому плавати.
Володимир Зеленський зі своєю командою Офісу поплавали в морі (Фото: скрін)
"А чого мені боятися?" - здивувався Зеленський.
"Так вода холодна, +16,3 градуси", - попередила турботлива жінка.
Зеленського це не порадувало, але й не зупинило, і він підбадьорив свою команду: "Ох*еніти. Ось ці свої +23, Кірюша, можеш... Ну, 16,3, так 16,3!"
Володимир Зеленський в Одесі купувався в прохолодному морі (Фото: скрін)
Предидент пропустив даму вперед, потім сам зайшов у море, а слідом за ним і решта його супутників.
Відео: facebook.com/president.gov.ua
Відео одразу зібрало в мережі величезну кількість коментарів - як схвальних та жартівливих, так і критичних.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно президент Володимир Зеленський у Маріуполі втік від натовпу через працюючий фонтан. Кумедний момент потрапив на відео, і в мережі воно відразу набрало масу переглядів та коментарів.
Також ми писали про те, що на початку липня прес-служба президента Володимира Зеленського осоромилася, переплутавши в анонсі на сайті столиці Канади Оттаву із найбільшим містом країни Торонто.
Додамо, що раніше Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".